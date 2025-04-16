Ремонт подводного кабеля между Финляндией и Эстонией займет два месяца

Ремонт электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией начнется в мае

Электросетевая компания Fingrid сообщила, что ремонт поврежденного в декабре 2024 года электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией начнется в мае. Заявление приводит РИА Новости.

«Фактические работы по ремонту линии электропередачи между Финляндией и Эстонией начнутся в конце мая», — сказано в тексте.

Ремонт должен занять два месяца, ввод кабеля в эксплуатацию намечен на 15 июля.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. А 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Также в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может, и связал это происшествие с «теневым флотом» России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО не нашли доказательств причастности РФ к диверсиям в Балтийском море.