В НАТО не нашли доказательства диверсий РФ в Балтике

WSJ: в НАТО не смогли найти доказательств диверсий РФ и других стран на Балтике

В НАТО не смогли найти доказательств причастности властей РФ или других стран к обрыву кабелей EstLink 2 и C-Lion1 в Балтийском море в декабре 2024 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Предполагалось, что причиной происшествия мог быть якорь российского нефтяного танкера Eagle S. Несмотря на то, что судно было задержано, доказать, что его экипаж намеренно сбросил якорь в районе расположения кабелей и протащил его по дну, добившись обрыва, не удалось. Подчеркивается, что документально доказать причастность иностранного государства к предполагаемой диверсии крайне сложно и почти невозможно.

26 января сообщалось, что подводный оптоволоконный кабель LVRTC, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств. В Швеции не нашли причастности внешних сил к происшествию.

Позднее «Ростелеком» сообщил о повреждении своего кабеля в Балтийском море. Возможной причиной было названо вмешательство иностранного судна.

Ранее в Финляндии допустили крупную эскалацию против России в Балтийском море.