В «Авито» создали технологический продукт Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов

Технологическая команда «Авито Тех» разработала платформу Trisigma, которая позволит компаниям с онлайн-сервисами улучшить процесс А/B-тестирования, сообщает пресс-служба «Авито». Команда платформы открыла прием заявок на тестирование сервиса внешними компаниями.

Отмечается, что А/B-тестирование определяет, какой вариант из элементов сайта или приложения больше привлекает целевую аудиторию и приносит наибольшую конверсию.

Как рассказал управляющий партнер «Авито» Иван Гуз, «Авито Тех» планирует стать одним из ключевых игроков на российском рынке инструментов для автоматических A/B тестов. Он подчеркнул, что внедрение Trisigma в «Авито» увеличило число продуктовых экспериментов с нескольких десятков до более чем 4 тыс. в год.

«По нашему опыту, применение подхода с A/B тестированием обеспечивает дополнительный прирост ключевых показателей Авито, таких как выручка или количество покупателей, в коридоре от 10 до 20% в год», — добавил он.

Платформа полностью разработана технологической командой «Авито». Среди членов команды Trisigma эксперты пo Data Science, бизнес-аналитике, высокогрейдовые backend-разработчики и продакт-менеджеры. В целом в «Авито» работают более 4 тысяч IT-специалистов.

В «Авито» оценили, что самостоятельная разработка аналогичной платформы требует существенных инвестиций в несколько десятков миллионов рублей, а также около двух лет на реализацию. При этом поддержка подобной платформы обходится минимум в 50 млн рублей ежегодно. Так, ряд крупных компаний из сфер онлайн-образования, фастфуда и ритейла уже запустили тестирование Trisigma.

Как уточнили в «Авито», Trisigma направлена на оптимизацию разработки цифровых сервисов через автоматизацию А/B-тестирования и комплексную аналитику. При этом платформа связывает тестирование новых функций с анализом их влияния на бизнес-показатели, что демонстрирует полную картину развития сервиса, а также помогает принимать обоснованные решения и избежать потерь от запуска неудачных обновлений.

В «Авито» считают, что платформа будет полезна компаниям электронной коммерции, банковского сектора, стриминговых сервисов и образовательных платформ. Trisigma развертывается в облаке, легко масштабируется и не требует значительных технических ресурсов со стороны клиентов.