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В России рекордно упал объем потребительских кредитов

НБКИ: выдача потребкредитов в России сократилась на 27,2% за месяц

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Объем выданных потребительских кредитов в России снизился до 394,5 млрд рублей в сентябре 2024 года. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, падение показателя по сравнению с августом составило 27,2%. Количество оформленных займов также сократилось на 25,7% — до 2,46 млн.

Наибольший объем выданных потребкредитов зафиксировали в Москве — 34,8 млрд рублей. На втором месте оказалась Московская область с показателем 23,7 млрд рублей, на третьем — Краснодарский край, где выдали займов на 14,5 млрд рублей.

Самое значительное падение объемов кредитования зафиксировали в Санкт-Петербурге, где показатель снизился на 35,4%. В Якутии спад составил 34%, в Москве — 32%, сообщили в НБКИ.

«В сентябре сокращение выдачи потребительских ссуд серьезно ускорилось. Одна из причин этого — жесткая денежно-кредитная политика банка России, охлаждающая рынок необеспеченного кредитования», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

До этого стало известно, что российские власти внесли изменения в процедуру внесудебного банкротства, увеличив допустимые лимиты задолженности до 1 млн рублей. Это расширило возможности для граждан, испытывающих финансовые трудности, воспользоваться механизмом упрощенного банкротства.

Ранее Банк России пообещал усилить защиту заемщиков от мошенников.

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