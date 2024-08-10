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Стало известно, сколько зарабатывают работники детсадов в России

ТАСС: работники российских детсадов получают в среднем около 50 тысяч рублей

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Depositphotos

Педагогические работники российских детских садов получают в среднем 49 991 рубль в месяц. Это на 9% меньше, чем зарабатывают сотрудники сферы общего образования (54,5 тыс. рублей), пишет ТАСС.

Самые высокие зарплаты работникам детсадов предлагают в Магаданской области. Там среднее предложение составляет 118,4 тыс. рублей в месяц. Следом идут Чукотский и Ямало-Ненецкий АО с 118,1 тыс. рублей и 113,9 тыс. рублей соответственно.

Меньше всего за труд педагогов дошкольных образовательных организаций готовы платить в Крыму, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкессии и Чечне. В этих регионах зарплаты варьируются от 26,2 тыс. рублей до 28,3 тыс. рублей в месяц.

Воспитатели входят в топ-3 самых низкооплачиваемых профессий в России. Вместе с ними в этом списке оказались дворники и уборщики. Их средний доход не превышает 40 тыс. рублей при медианной зарплате в России в 70-75 тыс. рублей.

Ранее стало известно, где в РФ больше всего вакансий от 200 тыс. рублей.

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