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Эксперт раскрыла варианты получения двойной пенсии

Экономист Подольская: двойную пенсию могут получать инвалиды и бывшие военные

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Пенсию в двойном размере сегодня могут получать люди с инвалидностью и экс-военнослужащие. Об этом сообщила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская, передает РИА Новости.

«Законом предусмотрена выплата двойной пенсии для инвалидов», — рассказала эксперт, уточнив, что по достижении определенного возраста можно получать страховые выплаты по старости и государственные — по инвалидности.

Подольская обратила внимание, что также двойная пенсия предусмотрена для бывших военнослужащих. Завкафедрой отметила нюанс: для солдат и офицеров выплаты от Социального фонда РФ предусмотрены только при наличии стажа по гражданским специальностям.

Экономист также отнесла к категории россиян со страховыми пенсиями выше среднего сельских жителей, Героев Труда, чернобыльцев и инвалидов I группы.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для россиян старше 80 лет и некоторых других категорий граждан.

Ранее стало известно, как изменятся пенсии работающих граждан с 2025 года.

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