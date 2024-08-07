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Минфину поручено направить средства на переселение жителей Курской области

Мантуров: Минфин направит 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров заявил, что Минфину дано поручение направить первый транш средств на переселение жителей в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мантурова, сумма транша составит 1,8 млрд рублей в рамках собранных заявок на сумму 11 миллиардов рублей на 2,5 тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение. По его словам, соответствующее поручение было дано по согласованию с председателем правительства. Средства будут направлены через Минстрой.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил первому зампреду правительства РФ координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области, работа должна начаться безотлагательно. Действия украинских военных российский лидер назвал очередной провокацией со стороны властей Украины.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны РФ сообщили, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

Кроме того, в течение всего дня украинские войска обстреливали населенные пункты в регионе. Одной из целей стал город Суджа, где пострадали несколько человек и были повреждены жилые дома. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в России возбудили дело после нападения ВСУ на Курскую область.

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