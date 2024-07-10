В ЕК сообщили, когда Украина получит первый транш за счет активов России

Европейский союз в ближайшие две недели переведет первый транш Украине из доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд, сообщает ТАСС.

«Работаем над тем, чтобы перевести первую сумму от прибыли от замороженных активов России в ближайшие пару недель», — сказал он.

29 июня глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей во время брифинга заявил, что решение западных стран использовать доходы от замороженных российских активов для военных нужд Украины несет угрозу для функционирования международной валютной системы из-за недостатка правовой базы.

До этого глава Европейского совета Шарль Мишель сообщал, что Европейский союз пока не смог утвердить выделение кредита Украине в размере $50 млрд с использованием доходов от замороженных активов Российской Федерации.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выражала надежду на то, что ЕС сможет передать первые транши из этой суммы до конца 2024 года.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.