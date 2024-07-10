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Экономист оценил возможность появления новых ипотечных госпрограмм

Экономист Сироткин исключил новые ипотечные госпрограммы в обозримом будущем

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Новые программы поддержки ипотечных заемщиков в ближайшее время вряд ли появятся в России. Такой прогноз «Газете.Ru» дал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

«В ближайшем будущем я не ожидаю улучшений на рынке ипотечного кредитования из-за геополитической ситуации. Новые программы поддержки ипотечных заемщиков по всей видимости не появятся в обозримом будущем — это достаточно сложно в нынешних реалиях. Возможно, поддержку получат лишь отдельные социальные слои, таких как военные, сотрудники IT-сферы и работники стратегических предприятий, связанные с оборонно-промышленным комплексом или другими стратегическими отраслями страны», — допустил экономист.

По словам Сироткина, рыночная ставка по жилищным кредитам будет от 17-17,5% и выше. С учетом стоимости недвижимости на рынке такой кредит с огромной переплатой становится недоступным широким слоям населения, заключил экономист. По его словам, банки заранее понимали, что программы господдержки будут сворачиваться и разработали ряд предложений, в рамках которых могут субсидировать на первые год-два высокую процентную ставку и достаточно прилично ее снижать. Экономист подчеркнул, что первые год-два в рамках ипотечного кредита — это не 15-20 лет, на который берется заем, и человеку в любом случае придется приобретать квартиру за высокую цену.

1 июля 2024 года программа «Льготная ипотека» под 8% перестала действовать в России. К чему это приведет — в  материале «Газеты.Ru».

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