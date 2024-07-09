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РФ и Индия обсуждают совместное освоение транзитного потенциала Севморпути

«Росатом»: РФ и Индия ведут диалог об освоении транзитного потенциала СМП

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Лулишов Соломон/РИА «Новости»

Москва и Нью-Дели ведут диалог о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути (СМП), сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Росатом». Об этом пишет РИА Новости.

В распоряжении журналистов оказались справочные материалы, подготовленные к посещению индийским премьер-министром Нарендрой Моди и президентом РФ Владимиром Путиным павильона «Атом» на ВДНХ. Визит состоялся 9 июля.

«Идет диалог с индийскими партнерами о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути», — говорится в материалах.

Кроме того, в пресс-службе «Росатома» рассказали о планах двух государств организовать пилотную линию по международному контейнерному транзиту через СМП. В настоящее время стороны прорабатывают варианты такой кооперации, которая будет осуществляться в рамках проекта «Евроазиатский контейнерный транзит».

8 июля глава правительства Индии прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В первый день Моди и Путин провели переговоры в резиденции российского лидера в Ново-Огарево, в ходе которых обсудили развитие отношений между Москвой и Нью-Дели.

На следующий день президент РФ и премьер-министр Индии прибыли на ВДНХ, чтобы посетить павильон «Атом». После этого они направятся в Кремль, где проведут встречи в узком и расширенном форматах.

Ранее Моди рассказал о дружбе между Москвой и Нью-Дели.

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