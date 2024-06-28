Польша пригрозила покупателям российского газа арестом платежей

Польский энергетический концерн Orlen направил предупреждение газовым компаниям Венгрии, Словакии и Австрии о возможном изъятии их платежей «Газпрому» за импорт российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, соответствующие предупреждения с претензиями были отправлены венгерской MVM CEEnergy, словацкой SPP-distribucia и австрийской OMV AG более месяца назад. Они связаны с исками Orlen об убытках, которые компания понесла после прекращения поставок газа из России в апреле 2022 года в связи с отказом польской стороны оплачивать их в рублях.

Один из собеседников Reuters рассказал, что власти Венгрии после предупреждения польского концерна приняли юридические меры для предотвращения платежей венгерской компании MVM CEEnergy. Так же поступили и в Словакии.

До этого стало известно, что крупнейший дистрибьютор сжиженного природного газа в Скандинавии Gasum намерен отказаться от закупок российского СПГ с 26 июля.

24 июня Евросоюз (ЕС) принял очередной пакет санкций против российских энергетики, финансового сектора и торговли. Под ограничения попали 116 физических и юридических лиц РФ.

Ранее России предрекли скорое лидерство по поставкам газа в Китай.