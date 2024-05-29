В МИД заявили об отсутствии контактов РФ и Запада по торговле за рубли

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что западные страны не обращались к России с вопросом о создании систем, позволяющих российским компаниям приобретать товары из этих стран за рубли. Об этом сообщает РИА Новости.

Такой механизм был запущен Итало-Российской торговой палатой в феврале 2024 года в тестовом режиме для компаний-членов палаты. В товарообмен включались только категории товаров, разрешенные для ввоза в Россию. В конце апреля стало известно, что ИРТП приостановила работу системы после обращения Комитета по финансовой безопасности Италии, в котором он выразил опасения, что механизм якобы позволит обходить санкции.

По словам Биричевского, о существовании или попытках создания в других западных странах подобных систем России неизвестно. Обращения на этот счет также не поступали.

Экономист при этом назвал показательным, что именно европейский бизнес заинтересован в существовании альтернативных механизмов, позволяющих осуществлять финансовое обслуживание внешнеэкономических контрактов с российскими операторами.

Биричевский отметил, что европейские власти продолжают «ставить палки в колеса» попыткам оживить торговое взаимодействие с Россией и приносят собственные экономические приоритеты в жертву пресловутой «трансатлантической солидарности».

28 мая агентство Reuters сообщало, что компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в Индии, подписала годовой контракт с российской компанией на покупку не менее 3 млн баррелей нефти в месяц за рубли.

Ранее МВФ спрогнозировал срок полного отказа Европы от российских энергоресурсов.