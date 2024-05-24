Российский бизнес выбирает новые рынки сбыта несырьевых товаров

Правительство предлагает экспортерам несырьевых товаров направить их в Африку, Азию и Южную Америку, для этого продлив национальный проект «Международная кооперация и экспорт» до 2030 года. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Для улучшения возможностей экспорта несырьевых товаров кабмин предлагает создать транспортно-логистические центры, промышленные парки и прочую инфраструктуру в Юго-Восточной Азии, Африке и Южной Америке.

«Создав такие центры, мы получим добавленную стоимость для наших товаров. К примеру, доходность загруженного сельскохозяйственной продукцией корабля может быть наполовину меньше, чем продажа изделий со склада, который расположен в этом же порту», — пояснил председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев.

Эксперт отметил, что в три эти региона Россия традиционно поставляет продукцию машиностроения, оборудование различного назначения, удобрения, пшеницу и продукты химической промышленности.

На данный момент остается неизвестным бюджет новой программы переориентации экспортных потоков.

До этого председатель правительства России Михаил Мишустин раскрыл планы по росту несырьевого экспорта РФ.

Ранее Путин поручил добиться для России места в четверке крупнейших экономик мира.