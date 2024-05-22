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Стало известно, сколько денег потеряли россияне из-за мошенников

DEFIN: каждая третья жертва мошенников в России потеряла более 500 тысяч рублей

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Pixabay

Более половины опрошенных россиян — 60% — хотя бы раз в жизни сталкивались с мошенничеством в интернете. 21% из них потеряли более 500 тыс. рублей. Это следует из опроса международной образовательной платформы DEFIN. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Из жертв, потерявших крупную сумму, 17% лишились от 500 тыс. до 1 млн рублей, а 4% — более 1 млн рублей. Ущерб у 25% респондентов, столкнувшихся с мошенничеством, составил от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, у 31% — до 50 тыс. рублей, у 23% — до 10 тыс. рублей.

Телефонные мошенники под видом банков или других финансовых структур обманули 32% опрошенных. На втором месте — мошенничество в соцсетях, с ним столкнулись 22% россиян. От переводов денег в сомнительные организации и/или блогерам, которые ведут недобросовестную деятельность, пострадали 16% респондентов.

Чаще мошенники обманывали женщин (61%), чем мужчин (49%).

На вопрос о том, какие меры предосторожности были предприняты после инцидента, 31% респондентов ответили, что стали более осторожными и начали перепроверять источники/компании/пользователей при подобных ситуациях. Столько же опрошенных посчитали, что столкновения с мошенничеством в интернете невозможно избежать и никакие меры безопасности с этим не помогут. 21% обновили свои платежные данные, пароли — только 21%. 17% предупредили близких о подобных случаях мошенничества.

Опрос был проведен в мае 2024 года среди 3500 респондентов от 18 до 65 лет по всей России.

Ранее россиянам рассказали, как защитить от мошенников аккаунт на «Госуслугах».

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