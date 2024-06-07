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Китай резко отреагировал на решение США продавать запчасти F-16 Тайваню

Минобороны Китая призвало США отменить продажу запчастей для F-16

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Global Look Press

Официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган заявил, что КНР недовольна и выступает против решения США одобрить продажу Тайваню запчастей для F-16.

«США продают вооружения Тайваню, что серьезно нарушает принцип «одного Китая», — заявил он.

По его словам, это наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также подрывает стабильность в районе Тайваньского пролива.

«Мы выражаем резкое недовольство и решительно выступаем против этого, и уже сделали США строгое представление», — отметил он.

До этого сообщалось, что Госдеп США принял решение одобрить продажу Тайваню дополнительного оборудования для истребителей F-16 на сумму 300 миллионов долларов. Отмечалось, что Тайвань намерен закупить стандартные запасные и ремонтные части, а также расходники и услуги инженерной, технической и логистической поддержки США.

Ранее в Китае выступили против любых разговоров о независимости Тайваня.

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