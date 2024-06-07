Зеленский выступил против прекращения огня на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед Национальным собранием Франции высказался против прекращения боевых действий в зоне конфликта. Трансляцию мероприятия на своем YouTube-канале вел французский телеканал France 24.

В своей речи украинский лидер заявил, что Киев не должен проиграть в вооруженном противостоянии с Москвой. На этом фоне Зеленский выступил против идеи остановить боевые действия вдоль текущей линии фронта.

«Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новым конфликтом», — отметил глава государства.

6 июня украинский президент вместе со своей супругой Еленой Зеленской прибыл во французский регион Нормандия по случаю 80-й годовщины высадки сил союзников на его побережье. Они приняли участие в торжественной церемонии, посвященной данному событию.

При этом до начала официальной части мероприятия глава государства успел пообщаться со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. После того, как они обменялись приветствиями, Зеленский признался, что надеется на «высадку союзников на Украине» в будущем.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил шансы на подписание мирного договора с Украиной.