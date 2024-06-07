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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

МО РФ: российские военные взяли под контроль село Парасковиевку в ДНР

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Виталий Аньков/РИА Новости

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что за неделю подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В итоге за неделю противник в этом направлении потерял до 2835 военнослужащих. Помимо людей, украинская армия потеряла 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии (13 из которых — западного производства), а также зенитную самоходную установку Gepard. Также противник потерял семь полевых складов боеприпасов.

До этого пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ Назар Волошин заявил, что самым горячим местом украинского конфликта является Покровское направление, которое находится в ДНР.

Ранее на Западе заявили, что Украине нужно уступить территории России для завершения конфликта.

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