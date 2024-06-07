Российский боксер Джонсон объяснил любовь американцев к Хабибу

Российский боксер Кевин Джонсон, являющийся уроженцем США, объяснил, почему в США любят бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он просто такой парень. Никто ничего не может у него отнять на ринге и за его пределами. Он скромный, приземленный, без предубеждений и в то же время воин! На все сто процентов солидарен с мнением [Дональда] Трампа: Хабиб — один из величайших бойцов всех времен!» — заявил Джонсон.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее Дональд Трамп впервые прокомментировал встречу с Хабибом на турнире UFC.