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Обманутым вкладчикам Beribit предложили заключить соглашение

360.ru: криптобиржа Beribit предложила соглашение обманутым вкладчикам

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Обманутым вкладчикам криптобиржи Beribit пообещали вернуть средства, если они пойдут на соглашение с определенными условиями, передает 360.ru со ссылкой на проект документа. В нем отмечается, что сейчас клиенты не смогут вывести с платформы внесенные ранее средства в полном объеме.

Представители криптобиржи извинились перед клиентами, предложив урегулировать конфликт. Предложенное с их стороны соглашение заключается в том, что Beribit выплатит наличными 20% от торгового баланса вкладчиков в течение трех дней с момента подписания документа. Остальные средства биржа обязуется выплатить на своей платформе за счет нулевых торговых комиссий, вывести эти средства вкладчики не смогут.

Клиентам криптобиржи напомнили и смене совета директоров 30 апреля, и сообщили о выявленных «критических нарушениях», допущенных предыдущим руководством. В частности, подчеркивается, что предоставленные вкладчиками документы, подписанные при старом руководстве и необходимые для проведения проверки, не соответствуют стандартам безопасности биржи.

Напомним, вкладчики Beribit не смогли добиться выплат от криптобиржи, сообщалось, что на их счетах зависло около 400 млн рублей. В Beribit пообещали вернуть средства после верификации, на этом фоне в Госдуму внесли законопроект о запрете организации криптобирж, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Россиянам ранее дали совет насчет хранения сбережений на криптобиржах.

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