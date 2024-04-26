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IТ-cообщество True Tech отмечено премией СХ World Awards

Организованное МТС IТ-cообщество получило премию в области клиентского опыта

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Shutterstock/G-Stock Studio

Сообщество IT-специалистов True Tech, организованное МТС, признано одним из победителей профессиональной премии в области клиентского опыта СХ World Awards, сообщили в пресс-службе компании.

Сообщество было номинировано в категории «Лучший клиентский опыт онлайн вовлеченности и создания сообществ» и соперничало с крупнейшими проектами из индустрии ретейла, а также банковской, строительной, IT и других отраслей.

В результате проект получил второй приз.

True Tech — это профессиональное сообщество для лидеров IТ-индустрии и начинающих специалистов. Его площадки открыты для общения и обмена знаниями между профессионалами как внутри МТС, так и для всех специалистов на IТ-рынке.

В рамках сообщества организуются такие мероприятия, как конференция для IТ-специалистов True Tech Day — ближайшая состоится 17 мая, а также олимпиада True Tech Champ, которая пройдет осенью.

В МТС уточнили, что сообщество True Tech — не единственный проект компании, отмеченный премией СХ World Awards.

Награду также получил сервис поддержки и самообслуживания клиентов «Мой МТС», победивший в номинации «Лучший проект дизайна и проектирования клиентского опыта».

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