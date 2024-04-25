«Большая семерка» намерена решить вопрос о конфискации доходов от активов РФ до лета

«Большая семерка» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) планирует прийти к консенсусу в вопросе о конфискации доходов от замороженных российских активов до саммита в июне. Об этом сообщает Reuters.

Очередная встреча министров финансов стран G7 запланирована на конец мая. По словам одного из источников агентства, Киеву необходимы дополнительные средства, поскольку выделенные ранее США и ЕС пакеты помощи не смогут обеспечить Украину финансированием в 2025-м и 2026-м.

На днях в США приняли закон об изъятии заблокированных российских активов в пользу Украины. Речь идет о порядка $8 млрд. Американский журналист Такер Карлсон назвал такие действия «кражей без суда».

Ранее были названы последствия изъятия активов РФ для США.