Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Большая семерка» намерена решить вопрос о конфискации доходов от активов РФ до лета

Страны G7 хотят решить вопрос об изъятии доходов от активов РФ до саммита в июне

close
100%
Shutterstock

«Большая семерка» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) планирует прийти к консенсусу в вопросе о конфискации доходов от замороженных российских активов до саммита в июне. Об этом сообщает Reuters.

Очередная встреча министров финансов стран G7 запланирована на конец мая. По словам одного из источников агентства, Киеву необходимы дополнительные средства, поскольку выделенные ранее США и ЕС пакеты помощи не смогут обеспечить Украину финансированием в 2025-м и 2026-м.

На днях в США приняли закон об изъятии заблокированных российских активов в пользу Украины. Речь идет о порядка $8 млрд. Американский журналист Такер Карлсон назвал такие действия «кражей без суда».

Ранее были названы последствия изъятия активов РФ для США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами