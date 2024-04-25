Центробанк Турции оставил ставку неизменной

Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на уровне 50%. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

«Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто значительное и постоянное снижение базовой ежемесячной инфляции и инфляционные ожидания не достигнут прогнозируемого диапазона», — говорится в документе.

В июне 2023 года турецкий ЦБ повысил ставку впервые за два года с 8,5% до 15%. После этого регулятор регулярно повышал ее значение.

До этого в Анкаре официально признали рекордный рост потребительских цен в стране. По итогам марта годовая инфляция достигла 68,5%.

26 апреля пройдет очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики прогнозируют сохранение ставки на уровне 16% годовых.

Ранее замглавы ЦСР Борис Копейкин оценил вероятность дефолта в Турции.