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Россия резко увеличила производство сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль: выпуск сидра и медовухи за квартал вырос на 12%

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Shutterstock

Производство сидра, пуаре и медовухи в России по итогам первого квартала выросло на 12,2% и составило 2,4 млн дал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Выпуск пива за январь – март увеличился на 9,2%, до 169,66 млн дал, а пивных напитков – на 7,8%, до 22,41 млн дал.

Розничные продажи этих алкогольных напитков с начала года также выросли. За три месяца россияне купили 2,3 млн дал сидра, пуаре и медовухи (+9,3% год к году) и 19,9 млн дал пивных напитков (+5,6%). Чуть менее значительно вырос спрос на пиво – на 5,3%, до 156 млн дал.

На днях стало известно, что с мая в России снизятся ставки акцизов на отечественные игристые вина. Соответствующий указ 22 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.

До этого одна из крупнейших российских винодельческих компаний «Абрау-Дюрсо» уведомила партнеров о повышении цен на вино с 13 мая 2024 года. Стоимость вырастет на 7-35% в зависимости от конкретного наименования.

Ранее Италия стала главным европейским продавцом вина в Россию впервые с 2014 года.

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