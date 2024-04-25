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Шкала НДФЛ в России может стать многоступенчатой

АКРА: шкала НДФЛ может удлиниться до 3-5 ступеней с шагом 2-3%

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РИА «Новости»

В рамках готовящейся в России налоговой реформы шкала налога на доходы физлиц (НДФЛ) может приобрести многоступенчатый вид со средним шагом по ставке в два-три процентных пункта. Об этом со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА сообщает РИА Новости.

«Влияние заявленного в 2024 году изменения налоговой системы на шкалу НДФЛ может выразиться в ее удлинении до трех–пяти ступеней со средним шагом 2–3 п. п.», – отметили в своем докладе аналитики АКРА.

С 2001 по 2020 год в России применялась плоская шкала налогообложения с универсальной ставкой в 13%. С 2021 года система стала двухступенчатой: для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, НДФЛ повысили до 15%.

С инициативой перехода к системе прогрессивного налогообложения в марте выступил президент России Владимир Путин. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Госдума и правительство уже работают над поправками по прогрессивному налогообложению.

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