Европа может столкнуться с проблемами газоснабжения уже следующей зимой

Несмотря на рекордные запасы газа в Европе после прохождения отопительного сезона, трейдеры на конференции Flame в Амстердаме обеспокоены возможным дефицитом топлива следующей зимой. Об этом пишет Bloomberg .

Одной из главных причин для беспокойства является неопределенность с продолжением транзита российского газа через Украину после завершения действующего соглашения в конце 2023 года. «Газ ТСО Украины» исключил возможность новой сделки по транзиту, отметив, что аукционов пропускной способности на границе не будет.

«Пока непонятно, будут ли вообще какие-то поставки через эту точку входа, что создает большую неопределенность и потенциально волатильность на рынке», — заявил Марко Заальфранк из Axpo.

Другим фактором риска является возможный всплеск спроса на СПГ в Азии, особенно в Китае.

«Конкуренция между Европой и Азией за СПГ сохранится», — подчеркнул Патрик Дюга из TotalEnergies.

Аналитики также опасаются холодной зимы в Европе после двух мягких сезонов подряд, что может резко повысить потребление газа. Сбои на заводах по производству СПГ в США и Норвегии вновь могут обострить дефицит предложения.

«Не важно, что произойдет на самом деле, важно то, чего люди ожидают. Этого достаточно для роста цен», — отметил Грегор Петт из Uniper.

До этого стало известно , насколько рухнул экспорт из России в Европу.

Ранее евродепутаты утвердили реформу газового рынка.