От авиакомпаний потребовали высаживать людей при духоте в самолетах

Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи нахождения пассажиров в салоне самолета при высокой температуре воздуха. Об этом пишет газета «Известия».

Глава Госавианадзора Владимир Ковальский отметил, что в воздушном законодательстве России отсутствуют требования, регламентирующие допустимую температуру воздуха на борту. В связи с этим он призвал авиакомпании «неукоснительно руководствоваться» действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями на борту, утвержденными главным государственным санитарным врачом России. Согласно им, допустимые значения в пассажирской кабине должны составлять от 20 до 25 градусов.

До этого агентство Reuters сообщало, что крупнейшая европейская корпорация в области авиационно-космической промышленности Airbus получила разрешение от правительства Канады на использование российского титана в своем производстве, несмотря на введенные санкции.

21 марта газета The Washington Post написала, что западные компании с февраля прошлого года закупили российского титана на сотни миллионов долларов в обход введенных санкций против РФ.

Ранее в Якутии у самолета с пассажирами лопнули колеса шасси при посадке.