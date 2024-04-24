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Трамп раскритиковал экономику США

Трамп назвал американскую экономику никудышной, а США — свалкой

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Jay Paul/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал американскую экономику никудышной, а страну — свалкой для остального мира. Об этом сообщает Action News.

По его словам, текущий президент США Джо Байден является худшим американским лидером в истории.

Говоря о миграционной политике Байдена, Трамп заявил, что США превратились в «свалку для остального мира».

Трамп подчеркнул, что незаконно приезжающие в Соединенные Штаты люди являются бывшими заключенными.

До этого Байден заявил, что если США уйдут с мировой арены, мир останется без лидера.

По словам Байдена, выступившего на мероприятии в рамках своей предвыборной кампании в штате Флорида, США являются самой важной страной. Глава государства подчеркнул, что такое заявление не является шуткой или хвастовством. И если США, задал риторический вопрос Байден, уйдут с мировой арены, как этого хочет бывший президент Дональд Трамп, то кто станет мировым лидером?

Также Байден пообещал президенту Украины Зеленскому выделить новые пакеты военной помощи.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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