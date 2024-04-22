В Турции опровергли информацию об отказах в открытии россиянам счетов в местных банках

Гражданам России не отказывают в открытии банковских счетов в государственных банках Турции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в одном из банков.

До этого в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что российским гражданам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. В частности, сообщалось о случаях закрытия уже имевшихся счетов в госбанке «Зираат».

Им достаточно иметь документ о праве на работу в Турции, вид на жительство (ВНЖ) и, в ряде случаев, наличие депозита, добавил источник.

По словам источника, массовой ситуации с отказами открывать банковские счета нет, по крайней мере в Анкаре. Он отметил, что финансовые организации готовы открывать банковские счета россиянам. Им достаточно иметь документ о праве на работу в Турции, вид на жительство (ВНЖ) и, в ряде случаев, наличие депозита, добавил источник.

В начале февраля сообщалось, что турецкие банки начали закрывать счета российских юридических лиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку.

Турецкая газета Ekonomim писала, что министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России. Турецкие экспортеры столкнулись с тем, что банки начали отказывать им в приеме денежных переводов из России для оплаты товаров.

Ранее сообщалось, что США пригрозили банкам Турции, осуществляющим денежные переводы в Россию.