Банки могут обязать предоставлять информацию МВД о переводах цифровых денег

В пресс-центре МВД Российской Федерации заявили, что ведомство предлагает обязать банки и кредитные организации предоставлять правоохранителям запрашиваемую ими информацию, в том числе о переводах цифровых денег, не позднее трех рабочих дней, а при технической возможности — в течение суток. Об этом сообщает ТАСС.

МВД разработало законопроект, который предполагает дополнить статью Уголовно-процессуального кодекса РФ. Она установит новые обязанности для кредитных организаций, которые должны будут передавать запрошенную информацию сотрудникам правоохранительных органов не позднее трех рабочих дней с момента поступления обращения.

До этого в пресс-центре МВД России заявили, что следователям и дознавателям могут разрешить приостанавливать операции по переводу денег на 10 дней, если есть основания полагать, что они использовались в преступной деятельности.

Также МВД России предоставило проект закона, в котором предложило разрешить следователям и дознавателям в рамках уголовного дела получать данные о телефонных звонках в течение 10 дней, до решения суда.

Ранее суд назначил россиянке компенсацию за навязчивые звонки коллекторов.