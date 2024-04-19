Стало известно, против кого направят 14-й пакет антироссийских санкций ЕС

Евросоюз разрабатывает новый, 14-й пакет антироссийских санкций, который нацелен против тех, кто обходит действующие рестрикции в отношении РФ. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС, передает ТАСС.

«Мы работаем в настоящее время над 14-м пакетом санкций против России», — сказал он.

По словам источника, ограничения направлены на борьбу с теми, кто обходит уже введенные санкции.

Накануне США расширили меры экспортного контроля в отношении России, Белоруссии и Ирана, включив в перечень подпадающей под ограничения продукции дополнительные наименования.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны единогласно поддержали усиление антироссийских санкций.

В минувшую пятницу, 12 апреля, президент Сербии Александр Вучич опроверг предположения, что в ходе его визита в Париж французский коллега Эммануэль Макрон каким-либо образом принуждал его ввести санкции в отношении РФ.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успеха России в экономике, несмотря на санкции.