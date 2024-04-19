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Россияне расхотели быть дольщиками

Глава «Метриум» Сырцов: спрос россиян на долевое строительство за год упал на 4%

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Валерий Мельников/РИА Новости

В январе-марте 2024 года в «старой» Москве было совершено 12 980 сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в строительстве на 674 350 кв. м. За год спрос упал на 4,1%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.


 
Он уточнил, что в разрезе сегментов ситуация выглядит неоднозначно. В массовом сегменте покупательская активность год к году снизилась на 34,9% (до 6069 ДДУ), а в бизнес-классе, напротив, выросла на 56,1% (до 5501 ДДУ). В премиум-классе рост составил 122,1% (до 1288 ДДУ), в элитном сегменте – на 62% (до 81 ДДУ).

«То есть уровень спроса уменьшился только в проектах стандарт- и комфорт-класса, которые в максимальной мере зависят от льготного жилищного кредитования. В остальных сегментах застройщики и их клиенты сумели переориентироваться на альтернативные инструменты – различные виды рассрочки, траншевую и аккредитивную ипотеку, субсидированные кредиты», — пояснил Сырцов.

В марте 2024 года эксперт зафиксировал рост спроса на 42,4% по сравнению с февралем (до 5517 ДДУ). Сырцов объяснил это сезонным фактором. Действительно бурный всплеск потребительской активности на рынке жилой недвижимости можно эксперт ждет лишь после смягчения монетарной политики Центробанка, то есть снижения ключевой ставки с 16%.

Доля ипотечных сделок на первичном рынке «старой» Москвы по результатам первого квартала 2024 года составила 63% против 77% в четвертом квартале и 71% в первом квартале 2023-го. Это самый низкий результат за несколько лет, который объясняется высокой ключевой ставкой и ужесточением условий предоставления льготных кредитов.

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