В России зафиксировали резкий рост оборота наличности

Оборот наличных денег в России по итогам 2023 года вырос на 13,7%, достигнув 123,8 трлн рублей. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает «Интерфакс». Для сравнения: в 2022 году наличный денежный оборот в стране составил 108,9 трлн рублей.

Приток наличных на банковские счета физлиц за период вырос на 28,4% и составил 9,5 трлн рублей. При этом выдача со счетов увеличилась на 28,6%, до 11,7 трлн. В то же время поступления наличных на вклады сократились на 9,4%, до 4,8 трлн рублей, а выдача средств с вкладов — на 11,1%, до 8 трлн.

В тройку лидеров по обороту наличности вошли Москва и Московская область (27 трлн и 8,4 трлн рублей), Петербург (7,9 трлн рублей), Краснодарский край (5,8 трлн рублей).

До этого в России составили портрет банковского заемщика. Оказалось, что чаще всего кредиты берут мужчины в возрасте 35 лет со средним уровнем дохода 107 тыс. рублей.

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