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Россиянам рассказали, зачем банки раздают кредитки всем подряд

Финансист Сироткин: банки навязывают клиентам кредитки и зарабатывают на этом

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Depositphotos

Банки «подсаживают» клиентов на кредитные карты, чтобы самим больше зарабатывать, рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Кредитные карты остаются для финансовых организаций одним из немногих способов заработка. Банки получают вознаграждение за каждую операцию по кредиткам, поэтому подталкивают заемщиков активнее тратить деньги даже во время льготного периода.

Тарифная политика специально выстраивается таким образом, чтобы держателю кредитки было невыгодно хранить карту просто на всякий случай, пояснил финансист. Банки ставят заградительные комиссии и требуют, чтобы, условно, клиент ежемесячно ежемесячно тратил не менее пяти тысяч рублей, отметил эксперт.

«Тем самым банки стимулируют клиентов пользоваться этим финансовым инструментом и минимально на них зарабатывают. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, банк дерет с него «три шкуры»», — подытожил Сироткин.

До этого эксперт назвала пять способов сэкономить в 2024 году. Один из них — использовать банковские программы лояльности.

Ранее стало известно, что россияне чаще покупают в кредит.

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