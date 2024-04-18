Выяснилось, кому из россиян одобряют большие займы, чем им нужно

Разница между суммой займа, которую одобрила микрофинансовая организация, и той, которую в итоге берут россияне, сокращается по мере их «взросления». Самым молодым заемщикам — от 21 до 24 лет — одобряются лимиты на 23,1% больше, чем они забирают. Об этом говорится в исследовании МФО «Займер» (есть у «Газеты.Ru»).

Россиянам в возрасте от 25 до 34 лет предлагают суммы в среднем на 21,1% крупнее, чем те в итоге берут. Клиентам от 35 до 44 лет МФО готовы выдать на 18,1% больше, чем им необходимо, а заемщикам от 45 до 54 лет — на 14,9% больше. Наконец, клиентам из самых старших возрастных групп, 55-64 лет и 65 лет и более, одобряют суммы на 12,7% и 11,6% крупнее, чем те забирают.

Среди носителей разных профессий лимиты заметно крупнее, чем нужно, получают ИТ-специалисты (одобренная сумма на 26,1% больше взятой), работники легкой и пищевой промышленности (на 23,1% больше), а также инженеры (на 22,7% больше).

Меньшая разница между одобряемой суммой и полученной — у строителей (на 17%), фермеров (на 17,1%) и самозанятых (на 17,3%).

Аналитики компании отметили, что части заемщиков МФО предлагают больше в силу низкой кредитной нагрузки, хорошего дохода и высокой финансовой дисциплины. О последней говорит то, что в итоге клиенты берут меньше, чем им одобрили.

«Займер» провел исследование в апреле 2024 года. Для этого аналитики компании изучили такой показатель, как доля утилизации одобренного лимита: он показывает, какой процент от одобренной суммы оформил клиент в виде займа. В расчет брались более 1,2 млн займов, оформленных в течение первых трех месяцев 2024 года.

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