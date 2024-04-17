В США заявили о падении экспорта китайских товаров в РФ впервые с 2022 года

Экспорт Китая в Россию упал впервые с 2022 года из-за антироссийских санкций США. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

Китайский экспорт в Россию в марте сократился на 16%. Снижение показателей произошло впервые с середины 2022 года. Причиной отрицательной динамики стал отказ китайских банков проводить платежи из-за риска вторичных санкций со стороны США, отмечается в материале.

Bloomberg отмечает, что экспорт товаров из КНР в Россию начал резко падать с конца марта текущего года, когда Вашингтон начал вводить вторичные санкции в отношении зарубежных банков, которые имеют отношение к сделкам, связанным с поставками товаров для оборонно-промышленного комплекса РФ.

По информации газеты «Известия», крупнейший банк КНР ICBC, а также China Citic Bank, Bank of Taizhou и Industrial Bank отказываются принимать платежи в юанях из РФ с конца марта 2024 года.

Ранее из-за санкций начал падать объем грузоперевозок из Китая в Россию.