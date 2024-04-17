Авиаэксперт назвал ситуацию в аэропорте Дубая максимально нештатной

Ситуация в аэропорту действительно максимально нештатная. Об этом «Газете.Ru» сообщил авиаэксперт, основатель портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

По его словам, самый загруженный аэропорт мира в Дубае перестал работать из-за сильнейших ливней.

«Аэропорт полностью закрыт и заблокирован. В него нельзя приехать или уехать, туда ничего не доставляют и не привозят. Соответственно, это привело к полнейшему коллапсу. Это очень сложная ситуация для всех», — отметил авиаэксперт.

По его словам, российские авиакомпании в данной ситуации могут только ждать, пока они смогут выполнять рейсы.

Как сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», рейсы которых были отложены, делают все необходимое для пассажиров. Он также напомнил, что в случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил.

В свою очередь, Шатилин подчеркнул, что главный вопрос как раз заключается в обслуживании пассажиров задержанных рейсах. По его словам, сейчас в Дубае фактически не представляется возможным найти гостиницу и отвезти туда людей. Также он отметил, что покормить пассажиров в аэропорту не получается, поскольку туда банально не привозят продукты.

«Кормить пассажиров можно в ресторанах аэропорта. А поскольку не летит никто, даже рейсы базового перевозчика, авиакомпании Emirates не летают, поэтому их пассажиры там съели все, что могли, а новые продукты туда не привозят. Гостиницы все тоже заняты пассажирами Emirates и других крупных авиакомпаний», — сказал он.

Он напомнил, что пресс-службы российских авиакомпаний постоянно информируют пассажиров о времени вылета, в том числе и ночью. Поэтому, по его мнению, лучшим выходом он считает дождаться такого уведомления, и только после этого выдвигаться в аэропорт.

Шатилин подчеркнул, что форс-мажорная ситуация случилась для всех авиакомпаний одновременно. Он отметил, что нормативы ФАП были рассчитаны на задержку небольшого количества рейсов, а не на такую массовую, когда десятки тысяч пассажиров одновременно не могут улететь, так что бюрократический подход авиационных чиновников тут неуместен.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что на текущий момент в Москву отправлено уже пять рейсов. При этом отмечается, что ситуация с отправкой рейсов «Аэрофлота» по направлениям в и из Дубая стабилизируется.

«Аэропорт переходит на плановое расписание. По информации от представителей наладилась работа общественного транспорта, в точки общественного питания аэропорта в достаточном количестве поставляется еда и напитки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Эмираты обрушились сильнейшие ливни, из-за чего перестал работать самый загруженный аэропорт мира в Дубае. Сначала самолеты пытались взлетать по залитым водой полосам, но в итоге рейсы пришлось массово отменять.