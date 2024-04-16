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Названа еще одна причина падения курса рубля

БКС: снижение курса рубля вызвало дисбаланс спроса и предложения валюты в России

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Игорь Руссак/РИА Новости

Ослабление рубля на торгах Мосбиржи 16 апреля вызвало дисбаланс спроса на валюту и ее предложения в России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Давление на рубль, вероятно, оказывает дальнейшее нарушение баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Скорее всего, количественное сокращение экспорта, вызванное санкциями и геополитикой, не в полной мере компенсируется подорожанием ключевых сырьевых товаров, поставляемых из России», — отметил эксперт.

По его словам, ситуация может усугубляться увеличением импорта из-за возросших расходов госбюджета, а также по-прежнему относительно высоким объемом выводимого из страны капитала.

Рубль после резкой стартовой просадки предпринял несколько попыток восстановления, но затем продолжил дешеветь более сдержанными темпами. Доллар установил полугодовой максимум вблизи 94,3 рубля, юань впервые с декабря приближался к 12,97 рубля. По данным Мосбиржи на 15:35 мск, доллар стоит 94,2 рубля, евро — 100,27 рубля, юань — 12,95 рубля.

Ранее аналитик объяснил доллар выше 94 рублей.

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