Сбер запустил бесплатную доставку дебетовой СберКарты

Сбер запустил ускоренную доставку банковских карт по всей России, сообщает пресс-служба Сбера.

На доставку дебетовых СберКарт у курьеров будет уходить от 15 минут.

«Наши клиенты уже привыкли к быстрой доставке чего угодно — от продуктов до гаджетов. А почему бы не доставлять так же быстро и банковские карты, подумали мы», — рассказал директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Он отметил, что Сбер летом 2023 года запустил пилотный проект в Москве, Казани и Уфе, а теперь расширил сервис.

«По сути, это новое слово в мире доставки карточных продуктов в России: любой клиент Сбера может получить свою дебетовую СберКарту всего за 15 минут по удобному адресу», — сказал он.

Сервис ускоренной доставки СберКарты уже доступен в более чем 100 городах России.