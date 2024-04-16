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Экономист рассказал, с чем связан рост числа внесудебных банкротств в России

Экономист Бельчук: внесудебные банкротства характерны для рыночной экономики

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Shutterstock/Champion studio

Рост количества внесудебных банкротств характерен не только для России, но и для других стран, потому что рыночная экономика неизбежно предполагает банкротство. Об этом RuNews24 рассказал доктор экономических наук Александр Бельчук.

По его словам, многие граждане могут обращаться к этой процедуре, потому что она является менее затратной и более выгодной для них в случае возникновения трудной жизненной ситуации.

«Многие пытаются найти альтернативные пути, чтобы уменьшить все эти сложности. Трудно сказать, куда будет развиваться ситуация. Но это очень важный процесс, который будет меняться, потому что нынешняя система не удовлетворяет многих. Она часто становится чрезмерно затратной и открывает пути для тех, кто может использовать ее в своих интересах», — отметил Бельчук.

Накануне данные «Федресурса» показали, что число внесудебных банкротств в первом квартале 2024 года увеличилось в пять раз по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. В январе — марте нынешнего года процедура внесудебного банкротства начата в отношении 12,6 тыс. человек. Этот показатель оказался в пять раз больше, чем цифры первого квартала прошлого года. В «Федресурсе» уточнили, что свыше половины из этих дел пришлось на пенсионеров.

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