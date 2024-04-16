Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инфляцию в России в марте оценили с помощью мармелада

За год Индекс Мишек вырос на 11,2%

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

В марте 2024 года так называемый Индекс мишек вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, аналогичный показатель в феврале составлял 10%. То есть инфляция в России немного ускорилась. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Для сравнения, уровень инфляции по Росстату в феврале-марте текущего года оставался практически неизменным на уровне 7,7%. Воспринимаемая населением инфляция снизилась с 15,2% в феврале до 14,8% в марте.

Корзина Индекса мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет – мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленного сыра «Фетакса».

Назначение Индекса мишек – показывать изменения трендов в динамике цен, сигнализируя потребителям о них немного раньше, чем показывают официальные индикаторы. Изменение Индекса мишек рассчитывается методом простой средней от изменений значений каждого товара в корзине. Цены товаров в корзине приводятся без учета временных скидок.

По состоянию на 14 апреля 2024 года Индекс Мишек вырос на 5,6%. Снизились цены лишь на конфеты «Мишка косолапый» на 16,0%, молоко (-0,5%) и сельдь «Матиас» (-0,2%). По большинству товаров цены выросли: на масло подсолнечное «Олейна» на 22,6%, Мармелад Фрутелла (+22,3%), морковь (+20,0%), черный чай (+16,9%) и куриные яйца (+13,1%).

«Вот уже почти девять лет я записываю цены в нескольких магазинах и веду небольшую линейку собственных индексов. Инфляция для каждого человека является индивидуальной и зависит от того, какой набор товаров он приобретает. Воспринимаемая гражданами инфляция обычно отличается от ее официальных показателей», — отметил Абрамов.

Абрамов уточнил, что Индекс мишек два месяца подряд растет, однако это во многом происходит из-за эффекта базы прошлого года. В апреле-мае эффект базы прошлого года будет способствовать замедлению роста Индекса мишек, и примерно такой же эффект, вероятно, будет наблюдаться с общим уровнем инфляции, уточнил Абрамов.

«Газета.Ru» на регулярной основе будет публиковать Индекс Мишек.

Ранее Минэкономразвития оценило инфляцию в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами