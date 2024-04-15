Правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов

Российское правительство поддержало принятие закона о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, которые потеряли родителей во время спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого инициатором рассмотрения документа стала рабочая группа во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Он напомнил, что по закону право получать сразу несколько выплат уже имеют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы.

Накануне стало известно, что в России внедрят единую программу реабилитации ветеранов спецоперации. Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что единая программа реабилитации поможет обеспечить максимальное восстановление каждого ветерана спецоперации с инвалидностью и дальнейшую социализацию. По ее словам, большая часть ветеранов, которые обращаются в фонд — это молодые парни от 25 до 35 лет.

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