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Глава алмазного центра подал в отставку из-за антироссийских санкций

De Tijd: глава алмазного центра AWDC ушел в отставку из-за санкций против России

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Генеральный директор Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн, который занимал эту должность 13 лет, подал в отставку. Об этом сообщило Rapoport News со ссылкой на заявление совета директоров AWDC.

Глава центра Исидор Мерсель выразил мнение, что отставка Эпштейна знаменует собой конец эпохи, которая внесла значительный вклад не только в компанию, но и в отрасль в целом.

Источники бельгийского финансового издания De Tijd сообщили, что Эпштейн покинул свой пост из-за «конфликта с правительством Бельгии, поддержавшим запрет на импорт российских алмазов» в рамках санкций ЕС и G7».

Отмечается, что разногласия касаются как антироссийских санкций, так и новой системы контроля за алмазами, в которой Антверпен играет решающую роль.

5 апреля стало известно, что власти Японии запрещают импорт необработанных алмазов из России размером от 1 карата.

Россия — крупнейший в мире производитель необработанных алмазов. Объем экспорта этого товара в 2022 году оценивался в $4,7 млрд.

До этого министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что санкции стран Евросоюза и G7 на импорт российских алмазов, которые вступили в силу с марта, ударили по алмазной промышленности Индии.

Ранее в Европе пожаловались на ограничения из-за российских алмазов.

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