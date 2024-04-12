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В правительстве Киргизии заявили о непричастности к прекращению работы карты «Мир»

Жапаров: кабмин Киргизии не причастен к прекращению обслуживания карты «Мир»

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Правительство Киргизии не причастно к прекращению обслуживания карты «Мир», такое решение принял межбанковский процессинговый центр (МПЦ), функционирующий отдельно от кабмина и управляющийся коммерческими банками. Об этом заявил премьер-министр республики Акылбек Жапаров, передает РИА Новости.

По словам Жапарова, даже Национальный банк не имеет контроля над МПЦ, принадлежащим более чем на 54% коммерческим банкам.

Политик предположил, что эти частные банки могли пойти на такое решение из опасений перед санкциями. При этом он подчеркнул, что сама Киргизия не испытывает страха перед какими-либо санкциями и не видит повода для их введения против республики.

По мнению Жапарова, российская карта «Мир» принесла бы Киргизии больше пользы, чем россиянам, поскольку на территории России проживают более миллиона киргизских граждан, все они пользовались этой картой.

Премьер добавил, что Киргизия уже три года просит Россию открыть на ее территории свой банк или филиал одного из крупных российских банков.

3 апреля все банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир». Стало недоступно обслуживание карт в эквайринговых устройствах, то есть безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, а также переводы с карты на карту и интернет-платежи.

На следующий день премьер Жапаров заявил, что временная приостановка обслуживания карт «Мир» на территории республики вызвана угрозами из обслуживающей компании из Латвии.

Ранее в России отметили рост отказа платежей в дружественных странах.

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