Всемирный банк назвал сумму, необходимую на восстановление Украины

Украине понадобится почти $500 млрд на восстановление, при этом темпы реконструкции страны замедлятся до 3,2% с прошлогодних 4,8%. Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка, сообщает РИА Новости.

«Стоимость реконструкции и восстановления на Украине выросла до $486 млрд», – заявили в финансовой организации. Отмечается, что указанная сумма почти вдвое превышает размер экономики Украины на 2021 год.

По данным Всемирного банка, темпы восстановления замедлятся из-за низкого урожая и нехватки рабочей силы.

11 апреля специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер прибыла с визитом в Киев.

До этого бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик заявил, что Западу стоит начать изымать российские активы, призвав использовать этот «очевидный экономический инструмент». Прицкер согласилась с этим предложением, отметив, что к делу надо подключить «массу юристов».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.