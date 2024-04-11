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В Казахстане идут расследования в отношении подрядчиков по строительству плотин

В Казахстане начали расследования в отношении подрядчиков по постройке плотин

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nrk.no

В Казахстане начаты три досудебных расследования в отношении халатных подрядчиков, которые должны были построить и содержать селезащитные плотины, а также расширить русло реки в качестве мер безопасности в паводковый период. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) республики, пишет новостной Tengrinews.kz.

«АФМ начало расследования в трех областях Казахстана в связи с паводками», — указывается в публикации.

Согласно данным агентства, в Алма-Ате директор подрядной организации, заключивший договор с госучреждением «Казселезащита», подозревается в хищении бюджетных средств в размере более 775 млн тенге (свыше $1,7 млн).
Второе расследование начато в отношении руководителя ТОО, получившему в доверительное управление Магаджанскую плотину в Актюбинской области страны. Из-за недобросовестного исполнения обязательств по содержанию и эксплуатации плотины, она прорвалась. Жители трех сел, расположенных близ рек Илек и Каргалы, оказались эвакуированы из-за подтопления. Третье разбирательство ведется в Улытауской области в отношении
должностных лиц ТОО, подписавшим договор с госучреждением на сумму свыше 485 млн тенге (более $1 млн) для проведения санации реки Жезды в целях защиты близлежащих территорий от размыва во время весеннего паводка. Но подрядчик не исполнил строительно-монтажные работы на сумму более 282 млн тенге (свыше $629 тыс.). Из-за халатности во время паводков оказались затоплены 26 домов и эвакуированы 174 человека.

Власти называли несколько версий того, что могло стать причиной масштабных паводков в России. В частности, полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что Казахстану и России нужно согласовывать сбросы воды, чтобы избежать паводков в Курганской и Тюменской областях.

Ранее в Казахстане отвергли претензии паводков в России.

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