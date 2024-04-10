Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дефицит бюджета Франции сокращается медленнее, чем рассчитывал Париж

France Info: дефицит бюджета Франции в 2024 году может снова превысить 5% ВВП

close
100%
Shutterstock

Дефицит государственного бюджета Франции по итогам 2024 года может вновь оказаться выше 5% ВВП, сообщает радиостанция France Info.

Показатель может составить от 5,1% до 5,2% ВВП. При этом правительство рассчитывало сверстать государственные финансы с дефицитом около 4,4%.

В 2023-м дефицит госбюджета также не сошелся с прогнозом Парижа. Планировалось, что показатель составит порядка 4,9% ВВП, однако в результате он превысил 5,5% ВВП.

На прошлой неделе французский депутат Сандрин Руссо предложила закрыть дефицит бюджета страны за счет личных накоплений граждан. Сама спикер не уточнила, готова ли она вкладывать свои деньги, чтобы помочь правительству решить проблему с госдолгом и дефицитом бюджета.

До этого депутат Европарламента от Франции Жоффруа Дидье заявил, что государственные финансы находятся в катастрофическом положении, указав на рост государственного долга страны.

Ранее сообщалось, что миллионы британцев не могут оплатить ЖКХ из-за высоких цен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами