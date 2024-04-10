Дефицит бюджета Франции сокращается медленнее, чем рассчитывал Париж

Дефицит государственного бюджета Франции по итогам 2024 года может вновь оказаться выше 5% ВВП, сообщает радиостанция France Info.

Показатель может составить от 5,1% до 5,2% ВВП. При этом правительство рассчитывало сверстать государственные финансы с дефицитом около 4,4%.

В 2023-м дефицит госбюджета также не сошелся с прогнозом Парижа. Планировалось, что показатель составит порядка 4,9% ВВП, однако в результате он превысил 5,5% ВВП.

На прошлой неделе французский депутат Сандрин Руссо предложила закрыть дефицит бюджета страны за счет личных накоплений граждан. Сама спикер не уточнила, готова ли она вкладывать свои деньги, чтобы помочь правительству решить проблему с госдолгом и дефицитом бюджета.

До этого депутат Европарламента от Франции Жоффруа Дидье заявил, что государственные финансы находятся в катастрофическом положении, указав на рост государственного долга страны.

Ранее сообщалось, что миллионы британцев не могут оплатить ЖКХ из-за высоких цен.