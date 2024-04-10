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Новак призвал нефтяников увеличить поставки бензина на внутренний рынок

Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки бензина на внутренний рынок

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер Александр Новак призвал российские нефтяные компании нарастить поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Нефтяникам также поручили активнее загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов.

При этом Минэнерго РФ в ходе заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов отметило, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом остается стабильной.

Россия в марте увеличила вывоз нефти до максимума за 10 месяцев. Динамика носит во многом вынужденный характер, отмечают эксперты. Стране пришлось в срочном порядке наращивать продажи после зимней просадки, которая произошла из-за аварий на НПЗ. Среди других факторов высокого нефтяного экспорта — погода и высвобождение объемов с внутреннего рынка.

Ранее сообщалось, что российская нефть вновь торгуется намного выше потолка цен G7.

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