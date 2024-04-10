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В Госдуме надеются, что Центробанк будет снижать ключевую ставку

Володин: в Госдуме надеются, что ключевая ставка ЦБ будет снижаться

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Госдуме надеются, что ключевая ставка Банка России будет снижаться, руководство регулятора справилось с вызовами. Об этом заявил спикер Госдумы
Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

С 18 декабря 2023 года ключевая ставка установлена на уровне 16%.

«Руководство Центрального Банка с вызовами справилось… мы надеемся с вами, что ставка будет снижаться», — сказал Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

10 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила на пленарном заседании Госдумы, посвященном рассмотрению годового отчета ЦБ за 2023 год. Во время своей речи она отметила, что цель Центробанка состоит в том, чтобы кредит снова был одинаково доступен всем при низкой инфляции и умеренных рыночных ставках.

9 апреля Центробанк сообщил, что в марте индикаторы денежно-кредитных условий продолжили сдвигаться в сторону ужесточения, реагируя на сигналы регулятора о более длительном, чем ожидалось, периоде поддержания высоких ставок.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.

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