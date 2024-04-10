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Курс евро превысил 101 рубль

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 21 марта

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Курс евро в ходе торгов в среду, 10 апреля, превысил 101 рубль впервые с 21 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 09:44 по мск, евро рос на 0,19% — до 101,01 рубля. К 09:47 по мск евро замедлил рост до 0,16% и составлял 100,98 руб.

При этом доллар прибавлял 0,04%, поднимаясь до 93,04 рубля. Курс юаня рос на 0,22%, до 12,85 рубля.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что расхождения в политике Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США обостряют опасения, что евро может достичь паритета с долларом США.

2 апреля курс евро на Мосбирже в моменте опускался ниже отметки в 99 рублей впервые с 12 марта.

В этот же день аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов высказывал мнение, что падение курса евро ниже 99 рублей связано с нисходящей динамикой европейской валюты на мировом рынке под натиском доллара.

Ранее финансист заявил о повышенном спросе на валюту в России.

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