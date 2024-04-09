Аналитик оценил, когда ждать снижения ключевой ставки

ЦБ может снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 15% годовых в сентябре 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, комментируя заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о ключевой ставке.

«С одной стороны, шаг 100 б.п. достаточно значимый при таком высоком уровне ключевой ставки — 16%, в отличие от 25 б.п. и 50 б.п. С другой стороны, ЦБ, вероятно, будет смягчать монетарную политику постепенно, чтобы не вызвать резкое смягчение финансовых условий и не спровоцировать новый виток инфляции», — пояснил аналитик.

В базовом сценарии он ждет, что цикл снижения ключевой ставки будет длительным. К концу 2024 года Васильев прогнозирует замедление годовой инфляции до 6% (на 18 марта — 7,69%. — «Газета.Ru») и снижение ключевой ставки до 13%.

По мнению эксперта, ставки по вкладам, потребительским кредитам и ипотеке в ближайшие месяцы останутся вблизи текущих высоких уровней. Но к концу года ставки по депозитам снизятся до 11-13%, допустил Васильев.

22 марта ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 16%. Подробнее — в нашем материале.

8 апреля Набиуллина в Госдуме заявила, что регулятор может перейти к снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 года в случае устойчивого замедления инфляции.

Ранее ЦБ оценил темпы роста цен в России.